ضربة أمريكية تحطم جسرا على نهر دجلة وتقيد حركة داعش فى الموصل

بغداد/جنيف (رويترز)

قال مسئول أمريكى اليوم الثلاثاء إن القوات الأمريكية التى تدعم القوات العراقية فى معركة استعادة الموصل من تنظيم داعش نفذت ضربة جوية دمرت جسرا على نهر دجلة مما قيد حركة المتشددين بين الأجزاء الغربية والشرقية من المدينة.

وتتقدم قوات مكافحة الإرهاب العراقية التى دربتها القوات الأمريكية فى شرق الموصل آخر مدينة كبيرة يسيطر عليها التنظيم المتشدد فى العراق فى حين تحاصر وحدات من الجيش والشرطة ومقاتلون شيعة وأكراد المدينة من الغرب والجنوب والشمال.

ويتقهقر المتشددون من المناطق المحيطة بالموصل إلى داخل المدينة لكن تقدم الجيش فى المرحلة السابقة تباطأ مع تحصن المتشددين داخل المدينة واستخدامهم أكثر من مليون مدنى كدروع بشرية وتحركهم داخل أنفاق وتوجيههم ضربات للقوات المتقدمة عن طريق مهاجمين انتحاريين وقناصة وقذائف المورتر.