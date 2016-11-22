رى القليوبية: اعتماد 5 ملايين جنيه لتطهير مجرى نهر النيل بكفر شكر

القليوبية - حسن عفيفى

أعلن المهندس رضا مهدى، وكيل وزارة الرى بالقليوبية، اعتماد 5 ملايين جنيه لتطهير مجرى نهر النيل وحماية الجسور على جانبى النهر بكفر شكر والمنشأة الكبرى بتمويل من الوزارة والصندوق الاجتماعى للتنمية، وذلك فى أكبر عملية تطهير لمجرى النهر منذ سنوات.

وأكد وكيل وزارة الرى بالقليوبية، أننا فى أمس الحاجة خلال الفترة المقبلة إلى الحفاظ على كل قطرة مياه وترشيد الاستهلاك قدر المستطاع باعتبار أن النيل شريان الحياة، مشيرًا إلى أن عمليات التطهير تهدف إلى الحفاظ على مجرى النهر وحمايته من كل أشكال التلوث فضلاً عن توفير مياه الشرب النقية للمحطات التى تأخذ من النهر فضلاً عن مياه الرى للمزارعين فى المنطقة الواقعة مابين بنها وكفر شكر.

وأشار إلى أنه تم رصد كل أشكال التعديات على حرم النيل بالقليوبية حيث تم تنفيذ 382 قرار إزالة خلال الفترة الماضية وتم تحرير محاضر للمخالفين.