انطلاق مؤتمر السلامة المهنية على الطرق بمركز شباب شرم الشيخ‎

جنوب - سيناء فايزة مرسال

انطلق اليوم الثلاثاء اليوم العالمى لحوادث الطرق بمقر مركز شباب شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والمشرف العام على مرفق الإسعاف بجنوب سيناء، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، والدكتور عصام عبد المطلب مدير الإدارة الصحية بشرم الشيخ، والدكتور رفيق عادل، والدكتور عبد الله جاب الله، مفتشى صحة شرم الشيخ وشريف رمضان مقرر المؤتمر والمسئول عن السلامة والصحة المهنية بمدينة شرم الشيخ وضباط مرور شرم الشيخ ومجموعة من الأطباء والمراقبين الصحيين وفريق من الإسعاف وعدد من أهالى شرم الشيخ .

وقال الدكتور عصام عبد المطلب مدير الادارة الصحية بشرم الشيخ، إن المؤتمر لإحياء اليوم العالمى لحوادث الطرق ويهدف إلى عرض إنجازات كل من إدارة المرور، ووزارة الداخلية ووزارة النقل ووزارة الصحة فى التصدى لحوادث الطرق ووقف نزيف الدماء ودور المشاركة المجتمعية، كما أنه يوم للاحتفال باليوم العالمى لحوادث الطرق لتوعية المواطنين وقائدى السيارات بخطورة الطرق، مشيرًا إلى أن اليوم العالمى لحوادث الطرق يشارك فيه 100دولة من بينهم مصر.

وأضاف شريف رمضان مقرر المؤتمر والمسئول عن السلامة والصحة المهنية بمدينة شرم الشيخ، أن منظمة الصحة العالمية دعت لعقد مؤتمر عالمى لنشر الوعى بشأن السلامة على الطرق من أجل تخفيض عدد الحوادث على الطرق والإصابة إلى النصف بحلول عام 2020 وهو الغاية المنصوص عليها فى أهداف التنمية المستدامة الجديدة التى وافقت عليها الدول فلنجدد التزامنا يجعل طرقنا آمنة، وتحصد حوادث الطرق سنويًا مليونًا و250 ألفًا ومعظم الوفيات أو الإصابات من المشاة وقائدى الدراجات البخارية والنارية.

وطالب الحضور الحكومة بتشديد القوانين على السائقين وتنفيذ القانون بكل صرامة وحزم والقيادة فى حالة السكر واستخدام حزام الأمان واستخدام خوذات الدرجات البخارية.