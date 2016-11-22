طيران الجيش العراقي يدمر 6 سيارات ويقتل 10 إرهابيين في “تلعفر”

دمر طيران الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، ست سيارات بينها ثلاث شاحنات ورشاش أحادي لتنظيم (داعش) الإرهابي، وقتل 10 إرهابيين في منطقة “تلعفر”، خلال إسناده لقوات “الحشد الشعبي” بالمحور الغربي لعمليات تحرير الموصل.

وتمكنت قوات “الحشد الشعبي” من السيطرة على قرية “عين حصان” في قضاء “تلعفر” غرب الموصل بمحافظة نينوي شمال العراق،

وذكر إعلام الحشد الشعبي أنه تم تحرير قرية “عين حصان” الجنوبية بعد اشتباكات مع مسلحي “داعش” وتفجير سيارتين مفخختين دفع بهما التنظيم لعرقلة دخول القوات إلى القرية.

كما قتلت قوات الحشد قناصين اثنين من “داعش” كانا يتحصنان في أحد المباني وحاولا استهداف القوات في قرية “الشريعة الجنوبية” التي سيطرت عيها غرب مطار تلعفر.

أ ش أ