ضبط 400 جرام هيروين و 900 جرام حشيش بحملة أمنية بالمرج و عين شمس

كتب : أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة من تنفيذ الشق الخاص بمتابعة جهود ضبط متجرى و محرزى المواد المخدرة و بناءا على معلومات سابقة و إذن صادر من النيابة العامة تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من تحقيق النتائج الايجابية التالية تمكنت من ضبط كلا من :-

حسن أ ح 23 عاما عاطل و مقيم بالمرج و سابق اتهامه فى عدد 3 قضايا آخرهم مخدرات ، و مطلوب التنفيذ عليه عدد 2 حكم حبس تبديد ، ضرب بإجمالى حبس 4 شهور ومحمد أ ح 34 عاما ومقيم بالمرج ، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية تبديد بالمرج و مقضى فيها بالحبس شهر وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 250 جرام و مبلغ مالى 7600 جنية ، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المخدر بقصد الاتجار .

كما تمكنت إدارة المكافحة من ضبط شادى ع م 29 عاما عاطل و مقيم بالمرج بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 155 جرام و مبلغ مالى 2700 جنية ، وبمواجهته اعترف بحيازته المخدر بقصد الاتجار .

وضبط عمرو أ م 28 عاما عاطل و مقيم بعين شمس ، وسابق اتهامه فى قضية مخدرات بعين شمس ، بحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 900 جرام و مبلغ مالى 1770 جنية ، وبمواجهته اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار .

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الوقائع .