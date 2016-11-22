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الجيش السوري: تشكيل فيلقًا جديديًا لفرض الأمن في البلاد

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الجيش السوري: تشكيل فيلقًا جديديًا لفرض الأمن في البلاد الجيش السوري: تشكيل فيلقًا جديديًا لفرض الأمن في البلاد

الجيش السوري – أرشيفية

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري اليوم الثلاثاء عن تشكيل الفيلق الخامس للعمل إلى جانب باقي تشكيلات القوات المسلحة والقوات الرديفة والحليفة لإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية.

واوضحت القيادة – في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) – إنه “استجابة للتطورات المتسارعة للأحداث وتعزيزا لنجاحات القوات المسلحة وتلبية للرغبة في وضع حد نهائي للأعمال الإرهابية على الأراضي السورية، تم تشكيل الفيلق الخامس اقتحام من الطوعيين بمهمة القضاء على الإرهاب إلى جانب باقي تشكيلات قواتنا المسلحة البطلة والقوات الرديفة والحليفة لإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضي سوريا”.

ودعت القيادة المواطنين الراغبين بالمشاركة في إنجاز الانتصار النهائي على الإرهاب إلى مراجعة مراكز الاستقبال في المحافظات, وحددت مراكز الاستقبال بالمحافظات في قيادة المنطقة الجنوبية وقيادة موقع دمشق وقيادة الفرقة العاشرة في قطنا وقيادة المنطقة الوسطى في حمص, وقيادة موقع حماة وكلية الشؤون الإدارية في مصياف وقيادة المنطقة الشمالية في حلب وقيادة موقع طرطوس وقيادة المنطقة الساحلية في اللاذقية وقيادة الفرقة الخامسة في درعا وقيادة الفرقة 15 في السويداء.

أ ش أ

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