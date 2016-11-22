المستشار القانونى للزمالك: الحجز على الأرصدة سبب أزمات النادى مع فيفا

كتب أحمد توفيق

أكد نصر الدين عزام المستشار القانونى لنادى الزمالك فى القضايا الدولية، أن الحجز على أرصدة القلعة البيضاء فى البنوك منذ قرابة 10 أشهر، هو السبب الرئيسى فى أزمات النادى خلال الوقت الحالى لدى الاتحاد الدولى "الفيفا" بخصوص قضايا بعض اللاعبين.

أوضح نصر الدين عزام لـ"اليوم السابع"، أن الزمالك ملتزم بسداد مستحقات اللاعبين الأجانب لكن البنوك تقوم بالحجز على الأموال قبل تحويلها، وهو ما زاد من الأزمات مثلما حدث مع الغانى أجوجو بعد قيام البنك بالحجز على الدفعة المرسلة للاعب.

أضاف نصر عزام أنه يجب حدوث تدخل فورى خلال الوقت الحالى، لرفع الحجز على أرصدة الزمالك، خاصة أنه نادى حكومى ومدخراته ضمن المال العام، متعجبا من الحجز على أرصدة القلعة البيضاء فقط دون باقى الأندية، خاصة أن الجميع عليه مديونيات، قائلاً: "هل يجوز أن تقوم وزارة بالحجز على وزارة أخرى لأنها عليها ديون هذا سيعطل العمل كثيرا ويجب إيجاد حلول لهذه الأزمات سريعاً".