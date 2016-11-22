رئيس جامعة بنها: المشروعات الصغيرة والمتوسطة السبيل للقضاء على البطالة

القليوبية - حسن عفيفى

أكد الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها، أن أنسب الطرق للقضاء على البطالة هى التوسع فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع الشباب على الإبداع والابتكار وتبنى مشاريعهم.

جاء ذلك خلال ندوة ريادة الأعمال بحضور الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة، بالإضافة إلى المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب، وخبير ريادة الأعمال أحمد الألفى، حيث تم الاستماع إلى مشاريع الشباب.

وأضاف القاضى خلال كلمته بالندوة، أن أنجح المشاريع هى مشاريع المبيعات والتسوق، لأنها تتواكب مع احتياجات السوق، مؤكدًا أن الهدف من تنظيم هذه الندوات بالجامعة إظهار هذه المشاريع إلى النور ومساعدة الشباب على تنفيذ هذه المشاريع.

ومن جانبه، الدكتور جمال إسماعيل، أن الجامعة قامت بتخريج 100 طالب فى مجال ريادة الأعمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما تم تدريب 600 أسرة على مشروع تربية الأرانب والسمان خلال ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المشاريع هو دخول كل بيت مصرى بفكرة، حيث أن هذه الأفكار الجديدة تساهم فى توفير فرص عمل جديدة.

فيما أكد النائب خالد يوسف أن مشروع ريادة الأعمال والمبنى على تبنى أفكار الشباب والاستماع إليهم عن طريق إظهار هذه المشاريع الجادة وطرحها على الشركات الكبرى والمسئولين من أجل تبنيها، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق هذه المشاريع فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأثبتت نجاحها لذلك نسعى لتطبيقها بجامعة بنها.