أخبار عاجلة

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
خطر.. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حملة لـ"بيطرى الوادى الجديد" للقضاء على الثعالب والكلاب الضالة بالداخلة

Google+ Print
حملة لـ"بيطرى الوادى الجديد" للقضاء على الثعالب والكلاب الضالة بالداخلة حملة لـ"بيطرى الوادى الجديد" للقضاء على الثعالب والكلاب الضالة بالداخلة

>الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نفذت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، حملة مكبرة لمكافحة الثعالب والذئاب والكلاب الضالة على مستوى قرى مركز الداخلة، وفى المناطق النائية لمدينة موط، من خلال زرع الطعوم السامة والمكافحة باستخدام الخرطوش بالتعاون مع مديرية أمن الوادى الجديد، حيث تم القضاء على عدد من الحيوانات التى تمثل تهديدًا للمواطنين بعد تكرار اقترابها من المناطق المأهولة بالسكان واعتداء عدد منها على المواطنين، ما أسفر عن وفاة أحد الاشخاص متأثرًا بإصابته، بعد أن هاجمه ثعلب منذ قرابة شهر أثناء مروره بأحد شوارع قريته بالداخلة.

وقال الدكتور محمد بشير مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن فرق المكافحة تنفذ برامج مستمرة وفقًا لجداول زمنية للقضاء على الثعالب والذئاب والكلاب الضالة، والتى أسفرت عن استهداف أكثر من 120 حيوان برى، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المديرية للمكافحة الدورية حفاظًا على حياة المواطنين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365