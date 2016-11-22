حملة لـ"بيطرى الوادى الجديد" للقضاء على الثعالب والكلاب الضالة بالداخلة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نفذت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، حملة مكبرة لمكافحة الثعالب والذئاب والكلاب الضالة على مستوى قرى مركز الداخلة، وفى المناطق النائية لمدينة موط، من خلال زرع الطعوم السامة والمكافحة باستخدام الخرطوش بالتعاون مع مديرية أمن الوادى الجديد، حيث تم القضاء على عدد من الحيوانات التى تمثل تهديدًا للمواطنين بعد تكرار اقترابها من المناطق المأهولة بالسكان واعتداء عدد منها على المواطنين، ما أسفر عن وفاة أحد الاشخاص متأثرًا بإصابته، بعد أن هاجمه ثعلب منذ قرابة شهر أثناء مروره بأحد شوارع قريته بالداخلة.

وقال الدكتور محمد بشير مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن فرق المكافحة تنفذ برامج مستمرة وفقًا لجداول زمنية للقضاء على الثعالب والذئاب والكلاب الضالة، والتى أسفرت عن استهداف أكثر من 120 حيوان برى، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المديرية للمكافحة الدورية حفاظًا على حياة المواطنين.