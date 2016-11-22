مجلس وزراء كوريا الجنوبية يصادق على مشروع تعيين محقق مستقل في فضيحة استغلال النفوذ

صادق مجلس الوزراء فى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يسمح لاحزاب المعارضة باختيار مرشحين لتعيين أحدهما مدعي مستقل للتحقيق في فضيحة الفساد واستغلال النفوذ التي تحيط بالرئيسة بارك كون هيه وصديقتها المقربة تشوي سون سيل.

وجاءت المصادقة بعد حوالي أسبوع من تمرير مشروع القانون من قبل الجمعية الوطنية، بعد أن وافقت اللجنة التشريعية والقضائية في البرلمان بالسماح للأحزاب المعارضة أن توصي بالمرشحين.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أعلنت المصادقة في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يو ايل هو . ولم تحضر الرئيسة بارك اجتماعات مجلس الوزراء لستة أسابيع متتالية فى اعقاب مواجهة أكبر ازمة فى مسيرتها السياسية .

وقال المتحدث الرئاسي ، ان بارك سوف تعطى الموافقة النهائية على مشروع القانون كما هو مخطط له ، على الرغم من المخاوف من ان الرئيسة التنفيذية قد لا توافق على المصادقة بعد رفض الاتهامات التي وجهت لها من قبل ممثلى النيابة الذين قاموا بإجراء التحقيق في الفضيحة.