مظهر شاهين يطالب بتشريع يجرم ارتداء الزي الأزهري لغير أهله

جدد الداعية الإسلامي مظهر شاهين، مطالبته شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بضرورة استصدار تشريع جديد باعتبار الزي الأزهري زيًا رسميًا على غرار زي الجيش والشرطة والقضاء.

كما طالب شاهين، خلال تدوينة كتبها على حسابه بموقع “فيس بوك”، اليوم الثلاثاء، شيخ الأزهر بتجريم ارتدائه لغير المصرح لهم والذين سيحدد التشريع الجديد وظائفهم وأماكن عملهم وذلك لمنع المتاجرة به.

وقال الداعية الإسلامي: ” للمرة الثانية.. حفاظا علي مكانة الأزهر الشريف وهيبته ومصداقيته فإني أطالب فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر باستصدار تشريع جديد باعتبار الزي الأزهري زيا رسميا علي غرار زي الجيش والشرطة والقضاء وتجريم ارتداؤه لغير المصرح لهم والذين سيحدد التشريع الجديد وظائفهم وأماكن عملهم وذلك لمنع المتاجرة به، وكذا قطع الطريق علي من يرتدونه بهدف كسب مصداقية انتسابهم لهذه المؤسسة العريقة، وهم أبعد ما يكونون عن منهجه ووسطيته”.

ويأتي على خلفية مزاعم محمد عبدالله نصر، الملقب بالشيخ “ميزو”، بأنه المهدي المنتظر، واستغلاله للزي الأزهري في الترويج لأفكاره الهدامة.