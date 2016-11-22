محمد صلاح ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب بأفريقيا

مراسل «ONA»:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، عن القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا لهذا العام.

وكان “كاف” قد أعلن في وقت سابق عن القائمة الأولية لأفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب إفريقي.

ونشر الكاف اليوم عبر حسابه على موقع “فيس بوك” القائمة النهائية للعناصر المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية، والتي ضمت النجم المصري محمد صلاح.

وجاءت قائمة اللاعبين الخمسة كالتالي:

ساديو ماني – السنغال – ليفربول.

رياض محرز – الجزائر – ليستر سيتي.

بيير أوباميانج – الجابون – بروسيا دورتموند.

إسلام سليماني – الجزائر – ليستر سيتي.

محمد صلاح – مصر – روما.