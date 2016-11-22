الاتحاد الأوروبى والتعاون الإسلامى يبحثان تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين

كتبت آمال رسلان

طغت القضايا المتعلقة بأزمة اللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف على مباحثات جرت اليوم بين مفوضية الاتحاد الأوروبى ومنظمة التعاون الإسلامى وتنسيق التعاون فى هذا الشأن.

والتقى صباح اليوم وفد رفيع المستوى من مفوضية الاتحاد الأوروبى بقيادة الدكتور يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار الأوروبية والسفير عبد الله عبد الرحمن عالم، الأمين العام المساعد للشئون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامى.

وحسب بيان من منظمة التعاون الإسلامى أجرى الطرفان مناقشات مستفيضة حول قضية فلسطين، وعملية السلام فى الشرق الأوسط، والوضع الراهن فى المنطقة. كما ناقشا القضايا المتعلقة بأزمة اللاجئين، والتعاون فى المجال الثقافى وحقوق المرأة.

وشدد المفوض الأوروبى على أهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.

ومن جهته، أطلع السفير عبد الله عبد الرحمن عالم وفد الاتحاد الأوروبى على أنشطة المنظمة، وأيد رأى المسئول الأوروبى بخصوص أهمية تعزيز التعاون بين الطرفين وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الأوروبى فى سبتمبر 2015 خدمة لمصالح الطرفين المشتركة.