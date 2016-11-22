محاكمة 26 سودانيا بتهمة التظاهر ضد زيادة أسعار المحروقات

الخرطوم(أ ف ب)

مثل ثمانية من أصل 26 شخصا أوقفوا فى السودان بعد تظاهرات احتجاج على زيادة أسعار المحروقات، أمام محكمة الثلاثاء كما قال صحفى من وكالة فرانس برس.

وكان جهاز الأمن والمخابرات اعتقل هؤلاء المتظاهرين وبينهم 12 امرأة خلال اليومين الماضين بعد أن نظموا مظاهرة صغيرة فى شارع رئيسى بالخرطوم فرقتها شرطة مكافحة الشغب.

وقال الادعاء أن كل الموقوفين" يواجهون تهما بالإزعاج ومخالفة قانون السلامة العامة"، مؤكدا أن الـ18 شخصا الآخرين سيمثلون أمام القضاء فى الأيام المقبلة.

وخرج متظاهرون فى مجموعات صغيرة فى عدد من مناطق الخرطوم بعد أن رفعت الحكومة أسعار منتجات النفط بنسبة 30 بالمائة.

كما اعتقل جهاز الأمن عددا من زعماء الأحزاب المعارضة وناشطين سياسيين بعد أن دعوا للتظاهر ضد قرارات الحكومة بزيادة أسعار المنتجات النفطية .

وتهدف السلطات إلى منع تكرار تظاهرات امتدت لشهرين فى 2013 قامت بتفريقها بالقوة مما تسبب ذلك فى مقتل العشرات.

ومنذ عام 2011 تقوم الحكومة بخفض دعمها للمنتجات البترولية عقب انفصال جنوب السودان عن السودان ومعه 75%من احتياطى النفط للبلاد.