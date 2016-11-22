أخبار عاجلة

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
خطر.. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

محاكمة 26 سودانيا بتهمة التظاهر ضد زيادة أسعار المحروقات

Google+ Print
محاكمة 26 سودانيا بتهمة التظاهر ضد زيادة أسعار المحروقات محاكمة 26 سودانيا بتهمة التظاهر ضد زيادة أسعار المحروقات

>الخرطوم(أ ف ب)

مثل ثمانية من أصل 26 شخصا أوقفوا فى السودان بعد تظاهرات احتجاج على زيادة المحروقات، أمام محكمة الثلاثاء كما قال صحفى من وكالة فرانس برس.

وكان جهاز الأمن والمخابرات اعتقل هؤلاء المتظاهرين وبينهم 12 امرأة خلال اليومين الماضين بعد أن نظموا مظاهرة صغيرة فى شارع رئيسى بالخرطوم فرقتها شرطة مكافحة الشغب.

وقال الادعاء أن كل الموقوفين" يواجهون تهما بالإزعاج ومخالفة قانون السلامة العامة"، مؤكدا أن الـ18 شخصا الآخرين سيمثلون أمام القضاء فى الأيام المقبلة.

وخرج متظاهرون فى مجموعات صغيرة فى عدد من مناطق الخرطوم بعد أن رفعت أسعار منتجات النفط بنسبة 30 بالمائة.

كما اعتقل جهاز الأمن عددا من زعماء الأحزاب المعارضة وناشطين سياسيين بعد أن دعوا للتظاهر ضد قرارات الحكومة بزيادة أسعار المنتجات النفطية .

وتهدف السلطات إلى منع تكرار تظاهرات امتدت لشهرين فى 2013 قامت بتفريقها بالقوة مما تسبب ذلك فى مقتل العشرات.

ومنذ عام 2011 تقوم الحكومة بخفض دعمها للمنتجات البترولية عقب انفصال جنوب السودان عن السودان ومعه 75%من احتياطى النفط للبلاد.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم

«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم