السيسي لرئيس البرلمان البرتغالى: ملتزمون بإرساء دعائم دولة مدنية حديثة

لشبونة - محمد الجالى

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مقر البرلمان البرتغالي، حيث كان فى استقباله "إدواردو رودريجيز" رئيس البرلمان البرتغالى، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمى، وتم تفقد حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين للبلدين.

واجتمع الرئيس السيسى مع "رودريجز" فى حضور نواب رئيس البرلمان وممثلين عن الاحزاب السياسية البرتغالية المُمثَلة فى البرلمان.

وأكد الرئيس السيسى، خلال اللقاء، حرص مصر على تطوير علاقاتها مع البرتغال، مشيداً بما لمسه خلال زيارته إلى لشبونة من تفهم الشعب البرتغالى لطبيعة التحديات التى تواجهها مصر، وهو ما يعكس أهمية تعزيز التواصل على المستويين الرسمى والشعبى بين البلدين من خلال تكثيف تبادل الزيارات بين أعضاء المجلسين لتدشين مرحلة جديدة من التعاون بين البرلمانين.

واستعرض الرئيس التطورات التى شهدتها مصر على مدى الأعوام الماضية، مؤكدا الالتزام بإرساء دعائم دولة مدنية حديثة تقوم على إعلاء مبادىء الديمقراطية وسيادة القانون.