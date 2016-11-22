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محكمة جنح الدقى تقضى بحبس صاحب شركة سنة بتهمة النصب على مواطنين

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محكمة جنح الدقى تقضى بحبس صاحب شركة سنة بتهمة النصب على مواطنين محكمة جنح الدقى تقضى بحبس صاحب شركة سنة بتهمة النصب على مواطنين

>كتب سليم على

قضت محكمة جنح الدقى، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وأمانة سر علاء الدين إبراهيم، بحبس صاحب شركة "تورك إنترناشيونال جروب"، سنة وكفالة 200 جنيه، لاتهامه بالنصب على المواطنين.

 

تقدم المجنى عليه "إيهاب عبد الحميد محمود غلاب" ببلاغ لقسم شرطة الدقى يتهم حسين محمود يسرى مالك شركة "تورك إنترناشيونال جروب" بالنصب عليه بعدما أوهمه ببيع وحدة سكنية له، وبعد سداد المبلغ المقرر تبين أن قطعة الأرض التى سيقوم عليها المشروع السكنى ليس ملك المتهم.

 

وكشفت مباحث الأموال العامة بالجيزة، عن قيام شركة "تورك إنترناشيونال جروب" باستغلال القنوات الفضائية والصحف فى الإعلان عن وحداتها السكنية الوهمية فى مرسى مطروح والساحل الشمالى، وذلك بعد استيلائها على أكثر من 10 ملايين جنيه من راغبى شراء الوحدات السكنية، وتم القبض على صاحب الشركة وشريكه بعدما كشفت التحريات عن عدم امتلاكهما أية أراضى أو وحدات سكنية بمرسى مطروح.


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مصر 365