حملة أمنية على مخازن المستلزمات الطبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب

كتب إبراهيم أحمد

ضبطت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بمكافحة الجريمة أمين مخزن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لإدارته مخزن مستلزمات طبية بدون ترخيص، ويحتوى على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، وذلك عقب ورود تحريات من من إدارة شرطة التموين والتجارة.

وعثرت الحملة الأمنية فى المخزن على عدد 3000 إطار مفرغ لعلاج البواسير، و2000 قطعة تبزل أكسجين 3TM، و1000 قطعة ناسك، و500 أنبوبة حنجرية مستلزمات العمليات الجراحية، و400 قطعة مستلزمات طبية مختلفة، و50 جهاز تنفس، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوب بأى مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق غاشا جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الحملة من ضبط "عز.ر" مدير محل مستلزمات طبية بالسيدة زينب، وعثر داخل المحل على 6000 سرنجة طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق غاشا جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحـرر عن ذلك المحضراللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.