إحالة خلية اغتيال معاون مباحث مباحث حلوان و7 أمناء شرطة للجنايات

كتب: محمود نصر

أحالت نيابة أمن الدولة العليا عدد من المتهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى والمتهمين بتنفيذ عملية اغتيال معاون مباحث حلوان و7 أمناء شرطة والمعروفة إعلاميا "بمكروباص حلوان" للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول للنيابات، انتهت من التحقيقات مع المتهمين فى القضية رقم 513 لسنة 2016 والمعرفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، التى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، والمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.

وأشارت المصادر إلى أن قائمة المتهمين تضم أكثر من 29 متهما محبوسا حتى الآن على ذمة التحقيقات فى القضية، ومن بينهم كل من: "عبد الله محمد شكرى إبراهيم حركى أبو خديجة، وأحمد سلامة على عشماوى، ومحمود محمد عبد التواب، وأحمد هاشم عبد الحكيم، وأحمد مصطفى على، ومحمود عبد الحميد أحمد، وعيد سالم عيد، وأحمد محمد حامد ومحمود سعيد محمود، وسامح سعد الدين، هانى خميس، رامى مصباح، سمير سعيد، حسام السيد، وحسين هلال، عمار محى الدين، إسلام نور الدين، أحمد عبد الحميد، أبو بكر سرحان، محمد سعيد، شريف محمد، ومحمد عبد الحليم وعمرو أحمد وهشام عبد العظيم".