إحالة المتهمين بقضية "خلية مطروح الإرهابية" إلى المحاكمة الجنائية

كتب محمود نصر

قررت نيابة أمن الدوله العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، إحالة القضية رقم 239 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ"خلية مطروح" الإرهابية، لمحكمة الجنايات.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على مجموعة عناصر من الإخوان بمدينة الحمام والمتهمين بالاعتداء على قسم شرطة الحمام والمنشآت العامة بعد فض اعتصام رابعة، وتم إحالتهم للنيابة.

وضبط بحوزة المتهمين عدد من الهواتف المحمولة وبعض الأوراق وأجهزة الحاسب الآلى، والتى تفيد انضمامهم وانتمائهم للجماعة الإرهابية، ووجهت النيابة لهم اتهامات بارتكاب أعمال عنف، وتخريب، وتجمهر، ومقاومة السلطات، وأحراز، وحيازة أسلحة نارية، مما تسبب فى تكدير الأمن والسلم العام.