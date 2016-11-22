ضبط متهم بسرقة 900 ألف جنية بالمقطم

كتب : أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم المقطم من ضبط حمدى أ ج 38 عاما عاطل ومقيم بالبساتين وسابق اتهامه فى عدد 6 قضايا لقيامة بسرقة مبلغ مالى 900 ألف جنية من سيارة ملك هدى أ ج 64 عاما أستاذة جامعية ومقيمة بالجيزة أثناء صرفها المبلغ من بنك CIB قام المتهم بكسر زجاج السيارة .

ويتقنين الإجراءات و الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه و بحوزته مبلغ 819 ألف جنيه ، هاتف محمول نوت 5 و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على أسلوب التتبع و كسر زجاج السيارة و أضاف بأن المبلغ المضبوط من متحصلات حادث السرقة و أنه قام بشراء الهاتف المحمول من متحصلات الحادث وانفق باقى المبلغ على تسديد مديوناته و متطلباته الشخصية ،وباستدعاء المجنى عليها اتهمته بالسرقة .

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة و تولت النيابة العامة التحقيق فى ذلك .