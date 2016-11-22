أخبار عاجلة

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
خطر.. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط متهم بسرقة 900 ألف جنية بالمقطم

Google+ Print
ضبط متهم بسرقة 900 ألف جنية بالمقطم ضبط متهم بسرقة 900 ألف جنية بالمقطم

كتب : أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم المقطم من ضبط حمدى أ ج 38 عاما عاطل ومقيم بالبساتين وسابق اتهامه فى عدد 6 قضايا لقيامة بسرقة مبلغ مالى 900 ألف جنية من سيارة ملك هدى أ ج 64 عاما أستاذة جامعية ومقيمة بالجيزة أثناء صرفها المبلغ من بنك CIB قام المتهم بكسر زجاج السيارة .

ويتقنين الإجراءات و الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه و بحوزته مبلغ 819 ألف جنيه ، هاتف محمول نوت 5 و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على أسلوب التتبع و كسر زجاج السيارة و أضاف بأن المبلغ المضبوط من متحصلات حادث السرقة و أنه قام بشراء الهاتف المحمول من متحصلات الحادث وانفق باقى المبلغ على تسديد مديوناته و متطلباته الشخصية ،وباستدعاء المجنى عليها اتهمته بالسرقة .

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة و تولت النيابة العامة التحقيق فى ذلك .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا