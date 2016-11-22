البرلمان الأوروبي: لن نقبل اتفاقًا لخروج بريطانيا يهدد الحريات الأربع

قال مفاوض بالبرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان لن يقبل اتفاقا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعرض أيا من الحريات الأربع للاتحاد للخطر، بما في ذلك حرية حركة المواطنين.

وتحدث المفاوض جي فيرهوفشتات إلى الصحفيين، عقب الاجتماع مع الوزير البريطاني المسؤول عن انسحاب بلاده من الاتحاد ديفيد ديفيز.

وقال في مؤتمر صحفي “من المستحيل التوصل إلى حل يدمر ما تسمى الحريات الأربع”.

وأضاف “هذه الحريات الأربع أساسية، هي مكون أساسي للاتحاد الأوروبي وهي حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والناس. من المؤكد أننا لن نقبل أي تطور يعرض هذه الحريات الأربع للخطر”.

وقال إنه اتفق مع ديفيز على ضرورة انتهاء محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد قبل انتخابات البرلمان الأوروبي القادمة في 2019، بعد أن تقدم بريطانيا إخطارا رسميا برغبتها في مغادرته بحلول نهاية مارس 2017.