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سفارتنا في اليابان تطمئن على سلامة المصريين أعقاب زلزال فوكوشيما

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سفارتنا في اليابان تطمئن على سلامة المصريين أعقاب زلزال فوكوشيما سفارتنا في اليابان تطمئن على سلامة المصريين أعقاب زلزال فوكوشيما

السفير إسماعيل خيرت، سفير في اليابان

صرح السفير إسماعيل خيرت، سفير مصر في اليابان، بأن السفارة قامت بمتابعة أحوال الجالية المصرية في مقاطعة فوكوشيما، بشمال شرق اليابان، والتي تعرضت صباح اليوم، إلى زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، حيث تأكدت السفارة من سلامة المواطنين المصريين المقيمين في المقاطعة.

وأضاف سفير مصر في اليابان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليو، أنه وجه بإنشاء غرفة عمليات بالسفارة تعمل على مدار الساعة، مكونة من القسم القنصلي وطاقم العاملين بالسفارة، والمكتب الثقافي المصري في اليابان، وذلك بهدف متابعة الحالة العامة وسلامة المواطنين المصريين في المقاطعة وضواحيها.

وأشار خيرت، إلى أن جهود غرفة العمليات بالسفارة، أسفرت عن التأكد من سلامة كافة المواطنين المصريين المقيمين في مقاطعة فوكوشيما، وعدم تعرض أي منهم لأية حالات وفيات أو إصابات، وقد شملت اتصالات غرفة العمليات ممثلي الجالية والاتحادات المصرية في اليابان.

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