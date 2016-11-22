تأجيل محاكمة «جرانة» وأسرته في اتهامهم بالكسب غير المشروع لـ14 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وزوجته وأولاده الأربعة، في اتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع والتربح من منصب المتهم الأول لجلسة ١٤يناير.

وجاء قرار التأجيل، لإعلان المتهمين، الإطلاع، وتنفيذ طلبات الدفاع، حسبما أفاد مراسلنا.

وشهدت جلسة اليوم تغيب “جرانة”، دفاعه، وباقي المتهمين عن الحضور ما عدا دفاع نجله الأكبر أدهم .

وطالب المحامي أشرف واصل، دفاع نجل جرانة، أجلًا لإطلاع، مستندًا إلى أن موكله بالخارج وليس داخل البلاد، مشيرًا إلى أنه بمجرد أن علم موكله بالقضية بادر بعمل توكيل للحضور عنه .

صدر قرار اليوم برئاسة المستشار محمد الشوربجي، عضوية المستشاريين محمد جمال حسيبو، وجوزيف إدوار، وسكرتارية حسن الصيفي.