مقتل 141 مدنيًا في حلب خلال أسبوع

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن 141 مدنيًا على الأقل بينهم 18 طفلا قتلوا خلال أسبوع، من تجدد قصف النصف الشرقي من حلب وهو ما دمر مستشفيات المنطقة.

وأضاف المرصد أنه وثق مئات الإصابات نتيجة الضربات الجوية الروسية والسورية، والقصف من جانب القوات الحكومية وحلفائها للنصف الشرقي المحاصر من المدينة المقسمة.

وبدأ الهجوم يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعليق الضربات الجوية والقصف داخل حلب لأسابيع، وإن كانت المعارك والضربات الجوية استمرت على الخطوط الأمامية للمدينة وفي الريف المحيط بها.

وأكد المرصد إن 87 من مقاتلي المعارضة ومجهولي الهوية قتلوا في القطاع الشرقي من حلب.

ووثق المرصد سقوط 16 قتيلا من المدنيين بينهم عشرة أطفال وعشرات المصابين، نتيجة قصف المعارضة لغرب حلب الذي تسيطر عليه الحكومة.

وقالت هيئة الصحة المحلية ووكالات إغاثة إنسانية دولية، إن كل المستشفيات الرئيسية في الجزء الشرقي من المدينة أصبحت خارج الخدمة نتيجة للضربات الجوية وقصف المنطقة الأسبوع الماضي.