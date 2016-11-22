دراسات "الكبد المصرى" تحصل على علامة البحث المميز بالجمعية الأمريكية

الدقهلية - شريف الديب

حصلت الدراسات التى قام بها معهد أبحاث ومستشفى الكبد المصرى بالمنصورة، عن علاج فيروس "سى" بالتعاون مع عدد من الجهات البحثية والمعاهد التعليمية في مصر، على علامة البحث المميز خلال المؤتمر السنوي الــ67 للجمعية الأمريكية للكبد الذي عقد في مدينة بوسطن الأمريكية في الفترة من ١١ إلى ١٥ نوفمبر الجارى.

تضمن البحث الأول دراسة تأثير استخدام عقار ليديباسفير/ سوفوسبوفير لدى مرضى النمط الجيني الرابع للالتهاب الكبدي المزمن سي في مصر .

أجري البحث برئاسة الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصري ورئيس الفريق البحثي الذى يضم الدكتور إمام واكد استاذ الكبد بجامعة المنوفية وكلا من الدكتورة ريهام سليمان والدكتور وائل عبد الرازق والدكتور محمد حساني والدكتورة رباب فؤاد والدكتور وليد سمير والدكتور طلعت زكريا والدكتور راضي حماد بالتعاون بين معهد بحوث الكبد المصري بشربين وجامعة المنوفية والمعهد القومي لابحاث الكبد والأمراض المتوطنة بالقاهرة وجامعة القاهرة .

كما شملت الدراسات بحث جديد عن تحسن حالة مرضى فيروس سي من النوع الجيني الرابع المصابين بتليف كبدي بعد تلقي العلاج ب اوميبتاسفير، بابريتابريفير ، ريتونافير مع الريبافيرين

وكان القائمون علي البحث كلا من الدكتور جمال شيحه والدكتور امام واكد والدكتور جمال عصمت والدكتورة رباب فؤاد والدكتورة نجلاء علام والدكتور محمد حساني والدكتور محمد محي والدكتور ايمن يسري والدكتورة ريهام سليمان وكلا من الاطباء ماريسول مارتي

أجري البحث بالتعاون بين معهد أبحاث ومستشفي الكبد المصري بالمنصورة والمعهد القومي للكبد بالمنوفية والمعهد القومي لابحاث الكبد بالقاهرة وشركة ابفي الأمريكية للأدوية.

وتضمنت الدراسات بحث ثالث عن استخدام اختبار The C13-Aminopyrine Breath Test للتنبؤ بدرجة التليف الكبدي لدى المرضى واجري البحث بالتعاون بين قسم امراض الباطنة بكلية الطب جامعة المنصورة ومعهد ابحاث مؤسسة الكبد المصري بشربين برئاسة الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصري، والدكتورة ريهام سليمان.