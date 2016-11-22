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ننشر حركة تنقلات التأمين الصحى بالقليوبية

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ننشر حركة تنقلات التأمين الصحى بالقليوبية ننشر حركة تنقلات التأمين الصحى بالقليوبية

>القليوبية - حسن عفيفى

قرر الدكتور جمال حجاج، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، تعيين عدد من القيادات بفرعى التأمين الصحى ببنها وشبرا الخيمة، من بينهم قيادات شابه، وذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاعتماد على القيادات في المناصب.

 

 

وتضمنت التعيينات، تكليف الدكتور محمد عبدالباري نائب الجلدية، مديرا لعيادة بنها الشاملة للتأمين الصحي، لمدة عام، كما قرر مدير الفرع، تكليف الدكتور محمد حجاج، مديرًا لعيادة النيل بشبرا الخيمة.

 

وقرر جمال حجاج، تعيين الدكتورة سمية عبدالغنى، مديرًا للمنطقة الطبية بـ"بنها"، والدكتور هشام الخطيب، مديرًا لمستشفى التأمين الصحى بـ "بنها".

 


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