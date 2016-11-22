وزير التربية والتعليم: حرمان أى طالب من الامتحان إذا تجاوز نسبة الغياب

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الطالب الذى يتجاوز نسبة الغياب القانونية، المتمثلة فى عدم تحقيق 75% من الحضور و85% بالنسبة لطلاب التعليم العام، سيتم منعه من دخول الامتحانات.

وطالب الشربينى خلال الجلسة الختامية بمؤتمر إصلاح وتطوير التعليم من قيادات الوزارة والمعلمين ومديرى المدارس بتطبيق القانون وفصل الطالب، قائلا: "أنا جالى طلبة فى الإسكندرية بيتظاهروا فى الإسكندرية بعد فصلهم لتخطيهم نسبة الغياب؛ متسائلا عايزين إيه؟ مؤكدا أن الطالب الذى يتكاسل عن الحضور للمدرسة يذهب لنظام المنازل فورا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الجلسة الختامية أن رجل الأعمال سعيد طه عضو غرفة الصناعة بالإسكندرية، تبرع للوزارة ببناء مدرسة للتعليم الفنى بمحافظة الإسكندرية واعتبرت الوزارة أن ذلك أولى الثمرات الإيجابية للحوار المجتمعى.