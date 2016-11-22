وسط الملعب "سلاح" الزمالك لحصد نقاط موقعة الإسماعيلية

كتب أحمد توفيق

يعول الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد صلاح على وسط ملعب الفريق، لتخطى عقبة الإسماعيلى فى المباراة المقرر إقامتها بين الفريقين مساء اليوم، ضمن الأسبوع العاشر لمسابقة الدورى الممتاز.

ويعود الزمالك خلال مباراة الإسماعيلى لإشراك 3 لاعبين فى وسط الملعب والأقرب مشاركة الثلاثى طارق حامد ومحمود دونجا ومعروف يوسف بدلا من لاعبين فقط، وذلك للسيطرة على منطقة المناورات والقدرة على بناء الهجمات واستغلال مهارات لاعبى الهجوم.

ويرى جهاز الزمالك أن الفريق عانى خلال المباريات الماضية من فقد السيطرة على وسط الملعب للمنافسين، وهو أحد الأسباب الرئيسية فى ظهور الأبيض بمستوى متواضع والشعور بأنه تحت ضغط مستمر طوال المباراة، لعدم وجود ربط بين الخطوط الثلاثة وهى المهمة الأساسية للاعبى الوسط.