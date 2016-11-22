مؤتمر جراحات السمنة: عملية تحويل مسار المعدة "المعدل" تنجح بنسبة 91%

كتبت أمل علام

بحضور الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، نظمت الجمعية المصرية لجراحات السمنة مؤتمرا صحفيا اليوم على هامش مؤتمرها السنوى الـ12 فى الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر، بحضور أكثر من 30 خبيرا عالميا فى جراحات السمنة وأشهرهم البروفوسير نيكولا سكوبينارو من جامعة جنوة بإيطاليا صاحب جراحة "سكوبينارو"، وهى جراحة سميت باسمة للتخلص من السمنة المفرطة.

وقال الدكتور خالد جودت أستاذ جراحة السمنة المفرطة بطب عين شمس، ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يعتبر أول مؤتمر لجراحة السمنة المفرطة فى مصر، موضحا أن المؤتمر يستعرض العملية التى تسمى "تحويل المعدة المعدل" بالمنظار، لأن تحويل المعدة العادى والمسمى المعيار الذهبى لجراحات السمنة يعيبها أن المعدة والأمعاء كانا يتمددان بعد مرور أعوام من الجراحة، وبالتالى فإن المريض كان يتعرض لزيادة الوزن مرة أخرى بعد تناول كميات كبيرة من الطعام، ويتعرض لزيادة الوزن بعد ذلك.

وقال إن التقنية الجديدة أجريت على الكثير من المشاهير بعد إضافة تعديلين على الجراحة، موضحا أن تحويل المعدة العادى كان يعتمد على فصل مدخل المعدة عن باقى المعدة وتوصيله بالأمعاء الدقيقة، وبذلك يأكل المريض كميات قليلة من الطعام، ويحدث خفض للوزن، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من مرضى السكر النوع الثانى يتم شفاؤهم بعد الجراحة، كما يتخلص المريض من ارتفاع ضغط الدم، والذى قد يكون مصاحبا لمرض السكر، وكل الأمراض المصاحبة للسمنة، وتم إضافة تعديلين مهمين على هذه الجراحة.

وأوضح الدكتور خالد جودت أن التقنية ابتكار جديد لمنع عودة المعدة للتمدد، ومن ثم زيادة الوزن مرة أخرى بطريقه تحويل المعدة المعدل، والذى جمع بين طريقة الدكتور فوبى من كاليفورنيا لتحويط معدة التحويل خارجيا، وطريقة الدكتور سابالا من ميتشيجن، والذى يستعمل الجيب الصغير جدا "المايكرو" لتحسين النتائج.

وأضاف الدكتور خالد جودت أنه تم الجمع بين الطريقتين فى تحويل المعدة لإعطاء أفضل نتائج لنزول الوزن على المدى القريب، والبعيد لمرضى السمنة المفرطة لتحسين النتائج موضحا أن الجمع بين هذين التعديلين أدى إلى إعطاء أفضل نزول فى الوزن على المدى القصير والبعيد بنسبة نجاح تصل إلى 91%، ويتم إجراؤها بالمناظر وإقامة يوم واحد بالمستشفى وهى ناجحة جدا وخاصة بعد فشل الجراحة الأولى مثل قص المعدة، وتدبيس المعدة، وتحويل المعدة العادى، والتى يحدث معها نسبة فشل مرتفعة "قص المعدة"، لأنها تتمدد المعدة بعد عدة سنوات ويعود المرضى لزيادة الوزن.