إحالة متهمي «ميكروباص حلوان» إلى «الجنايات»

قررت نيابة أمن الدولة العُليا، اليوم الثلاثاء، إحالة القضية المعروفة إعلاميًا بـ”ميكروباص حلوان”، إلى محكمة الجنايات، حسبما أفاد مراسلنا.

وكشفت التحقيقات - في وقت سابق – أن متهمي “ميكروباص حلوان” ارتكبوا 15 واقعة على رأسها الهجوم على ميكروباص حلوان، سرقة السيارة المستخدمة في تنفيذ العملية، قتل مالكها، اغتيال 4 أفراد من قوة كمين المنوات بالمنطقة السياحية بسقارة، اغتيال العميد علي فهمي، رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النيران في سيارته.

كما كشفت التحقيقات، عن ارتكاب المتهمون لجريمة اغتيال أمين شرطة “أحمد فاوي”، من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، السطو المُسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل الماضي.

وتضمنت قائمة الاتهامات” اغتيال محمد فتحي علي زعير، بدعوى تعاونه مع الأجهزة الأمنية، إطلاق أعيرة نارية على القوات الأمنية بنطاق كمين المرازيق، وقتل رقيب شرطة أحمد ناجي سيد، من قوة إدارة مرور الجيزة بمزلقان كفر زهران”.