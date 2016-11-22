النيابة تنفي وجود إصابات ظاهرية بجثة المتوفى داخل حجز البدرشين

كشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المتهم المتوفى داخل حجز قسم شرطة البدرشين، عن عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، تفيد بتعرضها للاعتداء البدني، إلا من وجود نزيف بالفم والأنف.

ومن المقرر أن تستمع النيابة برئاسة المستشار محمود حسن، مدير النيابة، لأقوال بعض المحتجزين في القسم، حول الواقعة، كما من المقرر أيضًا عرض بعضهم على المعمل الكيماوي بالطب الشرعي، لتحديد تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.

وكانت النيابة، قد أمرت بتشريح ودفن جثة عادل وحيد بيومي، بعد وفاته داخل حجز القسم، وطلبت من الطب الشرعي تقريرًا وافيًا عن الجثة للكشف عن تفاصيل وملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهم يدعي عادل وحيد تاجر مخدرات، توفي داخل حجز مركز شرطة البدرشين، أثر إصابته بحالة أعياء شديدة، حاول رجال الأمن إنقاذه لكنه فارق الحياة.

وكانت قوات الأمن قد ضبطت المتهم بحوزته كمية من الهيروين، وكان محدد له جلسة يوم 29 نوفمبر الجاري، لنظر محاكمته في عدة قضايا اتجار بالمخدرات.

وكان قد تجمهر أقارب المتهم بمحيط مركز الشرطة، وحاولوا إثارة الشغب، حيث وجه العميد ايهاب شلبى مفتش مباحث الجنوب تعزيزات أمنية، و قامت القوات بقيادة المقدم هاني إسماعيل رئيس مباحث البدرشين بفرض كردون امني بمحيط مركز الشرطة، و قاموا بتهدئة أقارب المتهم.