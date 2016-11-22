البورصة تربح 3.7 مليار جنيه.. والمؤشر الرئيسى يتراجع بنسبة 0.2%

كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، نحو 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 561,634 مليار جنيه.

وأنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بارتفاع جماعى لكل المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 11519 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1808 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11359 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 438 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 1044 نقطة.