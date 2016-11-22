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الحبس عام وكفالة ٢٠٠ جنيه لنقيب الفلاحين الأسبق بتهمة النصب

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الحبس عام وكفالة ٢٠٠ جنيه لنقيب الفلاحين الأسبق بتهمة النصب الحبس عام وكفالة ٢٠٠ جنيه لنقيب الفلاحين الأسبق بتهمة النصب

أرشيفية

قررت محكمة جنح الدقى، حبس نقيب الفلاحين السابق وآخرين، عام وكفالة 200 جنيه، لاتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقى، أن مواطنين قد تقدموا ببلاغات ضد المتهمين يتهمونهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادى النطرون، وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئا عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق “محمد. ا”، وأنه فوجىء بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها منهم، أو تسليمهم الأرض.

 

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