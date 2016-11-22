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تدشين أول أجزاء كوبري «الرسوة» الرابط بين بورسعيد وبورفؤد

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تدشين أول أجزاء كوبري «الرسوة» الرابط بين بورسعيد وبورفؤد تدشين أول أجزاء كوبري «الرسوة» الرابط بين بورسعيد وبورفؤد

مدينة بورفؤاد

كتب-جمال نوفل

شهد القزق الميكانيكي بترسانة بور توفيق البحرية، أحد الترسانات التابعة لهئية قناة السويس، تدشين أول أجزاء كوبرى الرسوة، والذي تم بناؤة و تم قطره إلى ترسانة بورسعيد لاستكمال باقى الأعمال به، وقد تم صعود الأجزاء التي تم بناءة على الحوض العائم حمولة ١٠٠٠٠ طن، بترسانة بورسعيد البحرية، والبنتون هو الذي يحمل الجزء الميكانيكي، وهو رقم ٤ من كوبري الرسوة العائم، وذلك لاستكمال أعمال التجهبزات النهائية والدهانات.

والجدير بالذكر، أن الكوبري العائم يتكون من ٦ بنتونات قامت ترسانات الهيئة ببناء ٢، منها بينما قامت شركات الهيئة ببناء ٤، منها تحت الإشراف الفني لترسانة بورسعيد البحرية.

ويعتبر كوبري الرسوة الرابط بين مدينتي بورسعيد وبورفواد، أحد المشروعات الكبيرة التي تنفذها هيئة قناة السويس بالمحافظة، والتي يأتي استجابة لرغبة مواطني بورسعيد والحلم، الذي يراود الجميع منذ فترة بوجود هذا الكوبري، والذي سيعمل كثيرًا علي توفير الوقت والجهد وإلخ من الاختناقات المرورية والازدحام عند منطقة ميدان المعديات.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح الكوبري ففي احتفلات المحافظة، بأعياد 23 ديسمبر، كما ستتولي هيئة قناة السويس، أعمال تطوير مداخل ومخارج الكوبري من خلال شركة المقاولون العرب.

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