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وزير الهجرة الاسترالي: أخطأنا عندما سمحنا بدخول مسلمين لبنانيين إلى البلاد

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وزير الهجرة الاسترالي: أخطأنا عندما سمحنا بدخول مسلمين لبنانيين إلى البلاد وزير الهجرة الاسترالي: أخطأنا عندما سمحنا بدخول مسلمين لبنانيين إلى البلاد

وزير الهجرة الاسترالي

قال وزير الهجرة الاسترالي، بيتر داتون، إن رئيس الوزراء الأسبق، مالكوم فريزر، أخطأ بجلب مسلمين لبنانيين إلى بلاده.

جاء ذلك في كملة ألقاها داتون خلال جلسة في البرلمان الاسترالي، ألقى اللوم فيها على حكومة “مالكوم”، بسبب السماح لدخول مسلمين لبنانيين إلى استراليا في السبعينات من القرن الماضي.

وأكد الوزير الاسترالي، أنه بحسب الوثائق المتوفرة فإن 33 شخصًا اتهموا بجرائم متعلقة بالإرهاب في البلاد، بينهم 22 شخصًا من أبناء الجيل الثاني والثالث لأشخاص من ذوي أصول لبنانية مسلمة.

من جانبه طالب “بل شورتن” رئيس حزب العمال الاسترالي المعارض، وزير الهجرة بالاعتذار عن تصريحاته التي هاجم فيها المهاجرين في استراليا، ووصف التصريحات بأنها “تبعث على الخجل”.

كما طالب شورتن رئيس الوزراء، مالكولم ترنبول، بإقالة وزيره “داتون” بسبب تصريحاته الأخيرة، من جانبهم وصف المسلمون اللبنانيون تصريحات داتون، بـ “المزعجة”، و”الجاهلة”.

وقال جهاد ديب، العضو في حزب العمال، الإداري في مسجد “ليكمبا” في مدينة سيدني، معلقًا على تصريحات داتون، “هذا تفكير غير إيجابي، والهدف من هذه التصريحات بعث رسائل للمجموعات القومية، الرامية إلى إقصاء وتفرقة المسلمين عن المجتمع بدلاً من العمل على دمجهم”.

وأعرب بيان عن مجلس الإسلامي في مدينة فيكتوريا (جنوب)، عن دهشتهم من تصريحات داتون، وقال عادل سلمان المتحدث باسم المجلس، إن تصريحات داتون العنصرية تؤيد تصرحيات المتطرفين.

وبحسب احصاءات عام 2011، فإن نحو 550 ألف مسلم يقطنون في استراليا، بينهم 181 ألف و738 من ذوي أصول لبنانية.

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