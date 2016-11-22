قبول استئناف النيابة علي إخلاء سبيل «إسماعيل الإسكندراني» واستمراه حبسه 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، بقبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل الصحفى إسماعيل الإسكندرانى، كما أمرت بتجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيق، فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية وبث أخبار كاذبة.

وعقدت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، بغرفة المداولة وسط حضور أمنى مكثف من قبل قوات الأمن على أبواب القاعة والمعهد، بنيما تواجد بعض النشطاء الداعمين لإسماعيل بالقاعة.

ويذكر أن، الباحث إسماعيل الإسكندراني تم ضبطه في مطار الغردقة بعد عودته من الخارج، في نوفمبر الماضي، بعد استضافة جامعة في أوروبا وأمريكا، ويتواجد الآن بسجن مزرعة طرة، بعد أن استئنفت نيابة أمن الدولة العليا على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله الصادر يوم الاحد الماضي.

و«الإسكندراني» هو صحفي حر ينشر في عدة جرائد ومواقع عالمية وإقليمية ومحلية، وباحث متطوع في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومسؤول عن قضايا سيناء، وهو زميل سابق لبرنامج «ريجان فاسيل» للديمقراطية بالمنتدى الدولي لدراسة الديمقراطية في واشنطن «2012- 2013»، ودرس مقاومة التهميش في سيناء.

وأسندت النيابة إلى «الإسكندراني» تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة تتعلق بالوضع الأمنى فى سيناء.