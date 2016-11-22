أخبار عاجلة

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
خطر.. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

قبول استئناف النيابة علي إخلاء سبيل «إسماعيل الإسكندراني» واستمراه حبسه 45 يومًا

Google+ Print
قبول استئناف النيابة علي إخلاء سبيل «إسماعيل الإسكندراني» واستمراه حبسه 45 يومًا قبول استئناف النيابة علي إخلاء سبيل «إسماعيل الإسكندراني» واستمراه حبسه 45 يومًا

أرشيفية

 

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، بقبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل الصحفى إسماعيل الإسكندرانى، كما أمرت بتجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيق، فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية وبث أخبار كاذبة.

وعقدت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، بغرفة المداولة وسط حضور أمنى مكثف من قبل قوات الأمن على أبواب القاعة والمعهد، بنيما تواجد بعض النشطاء الداعمين لإسماعيل بالقاعة.

ويذكر أن، الباحث إسماعيل الإسكندراني تم ضبطه في مطار الغردقة بعد عودته من الخارج، في نوفمبر الماضي، بعد استضافة جامعة في أوروبا وأمريكا، ويتواجد الآن بسجن مزرعة طرة، بعد أن استئنفت نيابة أمن الدولة العليا على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله الصادر يوم الاحد الماضي.

و«الإسكندراني» هو صحفي حر ينشر في عدة جرائد ومواقع عالمية وإقليمية ومحلية، وباحث متطوع في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومسؤول عن قضايا سيناء، وهو زميل سابق لبرنامج «ريجان فاسيل» للديمقراطية بالمنتدى الدولي لدراسة الديمقراطية في واشنطن «2012- 2013»، ودرس مقاومة التهميش في سيناء.

وأسندت النيابة إلى «الإسكندراني» تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة تتعلق بالوضع الأمنى فى سيناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا