«السيسي» من البرتغال: نحارب الإرهاب في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، الأكاديمية العسكرية البرتغالية في لشبونة، حيث كان فى استقباله وزير الدفاع البرتغالي، ورئيس الأكاديمية.

وألقى الرئيس محاضرة أمام الدارسين بالأكاديمية العسكرية البرتغالية حول الإرهاب والأمن وسيادة القانون، وذلك بحضور كبار قادة الجيش البرتغالي وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد فى لشبونة وعدد من الشخصيات العامة البرتغالية.

وأكد السيسي، خلال المحاضرة التى ألقاها، منذ قليل، الدور الرائد للاكاديمية على المستويين الأوروبي والدولي في إثراء الفكر العسكري والاستراتيجي، والإسهام في معالجة التحديات والقضايا الأمنية والاستراتيجية، وكيفية تحقيق الأمن لشعوبنا ومواجهة الإرهاب الآثم، ومحاولاته المتكررة للنيل من جهود التنمية.

وأشار إلى ما يتسم به النهج الدولي للتعامل مع ظاهرة الإرهاب والتطرف من قصور، لا سيما في ضوء ما برهنته الأحداث خلال السنوات الماضية من عدم قدرة الجهود الدولية على حماية مجتمعاتنا من شرور الإرهاب، مضيفا أنه من ناحية أخرى حرصت مصر خلال مواجهتها للإرهاب والتطرف على أن يكون ذلك في إطار سيادة القانون، واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إيماناً منا بأهمية إعلاء قيم الحريات وترسيخ دولة المؤسسات رغم صعوبة المعركة.

من جانبه، أكد السفير علاء يوسف أن الرئيس قام عقب القاء المحاضرة بالرد على الأسئلة التى طرحها الحاضرون، والتى تناولت التطورات الجارية فى ليبيا، وسبل تعزيز مكافحة الارهاب على المستوى الدولي، والتحديات التى تواجه الجهود الدولية الجارية فى هذا المجال، لا سيما زيادة تدفق اللاجئين والهجرة غير الشرعية.

وفي هذا الاطار، أعرب الرئيس عن تقديره للشعب المصري وحرصه على أمن واستقرار بلاده، فضلاً عن تفهمه للتحديات التى تتعرض لها مصر، لا سيما على الصعيد الاقتصادي مما تطلب اتخاذ اجراءات اقتصادية ضرورية، وفيما يتعلق بالوضع فى ليبيا، أكد الرئيس احترام مصر لإرادة الشعب الليبي.