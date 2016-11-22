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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«خلية مدينة نصر» لـ31 يناير

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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«خلية مدينة نصر» لـ31 يناير تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«خلية مدينة نصر» لـ31 يناير

أرشيفية

مراسل «ONA»:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الثلاثاء، جلسات إعادة إجراءات محاكمة، المتهم أحمد رياض الشركي، فى قضية اتهامه بتأسيس جماعة إرهابية، والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية مدينة نصر الإرهابية” لجلسة 31 يناير المقبل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم و8 آخرين، إلى محكمة الجنايات، بعد أن أسندت لهم تهم تأسيس جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة غير مرخصة فى القضية رقم 4952 لسنة 2012.

وأصدرت محكمة الجنايات عليهم حكم بالسجن المؤبد على المتهم غيابيًا، وتم القبض على المتهم لتتم إعادة إجراءات محاكمته أمام الدائرة التى أصدرت قرارها المتقدم.

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