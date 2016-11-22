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بياجيه تقدّم مجموعتها الخاصة بالأعياد

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بياجيه تقدّم مجموعتها الخاصة بالأعياد بياجيه تقدّم مجموعتها الخاصة بالأعياد

الإثنين 21-11-2016 19:08

بيروت - سيدتي نت

يعبق موسم الأعياد بالفرح والسعادة، لذلك تقدّم مجموعة Piaget المتوهجة جمالاً وأناقةً إلى هذا العيد متعة وبهجة من خلال قطع الألماس البراقة و قطع الذهب المشرقة لهدايا تخطف الأنظار في العيد.
ضمّت مجموعة piaget للأعياد عدداً من المجوهرات الفاخرة مثل العقود المرصوفة بلألماس وجوهرة الإسبينل الزهرية اللون بقصة الوسادة من ميانمار، والأساور المزينة بجواهر الإسبينل والألماس وماركيز الياقوت، والخواتم المزينة بحبة ألماس والتي تتحول ببساطة إلى عقد، والساعات مثل ساعة Limelight Stella المصنوعة من الذهب الزهري والمزينة بحبيبات ألماسية برّاقة، وغيرها من القطع المميزة.
وفي هذا العيد، تدعو مجموعة Piaget محبي الساعات لمشاركتها أصغر آليات العالم وهي ساعة Altiplano 38 mm 900P التي حطمت الرقم القياسي من حيث الرفع والرقة وبرزت بصفتها الساعة الميكانيكية الأكثر رقّةً في العالم.

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سيدتي