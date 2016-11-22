مسلسل ألماني يفوز بجائزة ايمي الدولية لأفضل عمل درامي

فاز مسلسل "دويتشلاند 83 " الألماني بجائزة ايمي الدولية لأفضل عمل درامي في نيويورك. و يدور المسلسل حول قصة جندي شاب من ألمانيا الشرقية وقت الحرب الباردة يضطر للذهاب لألمانيا الغربية كجاسوس.منحت جائزة ايمي الدولية لأفضل عمل درامي في نيويورك الاثنين (21 ترشرين الثاني/ نوفمبر 2016) لمسلسل "دويتشلاند 83 " الألماني، وعلى الرغم من نجاح المسلسل على الصعيد الدولي، إلا أنه لم يجتذب كثير من المشاهدين في ألمانيا، حيث شاهد الحلقة الأخيرة التي بثت في كانون أول/ديسمبر الماضي 63ر1 مليون مشاهد .ومن المقرر عرض الموسم الثاني من المسلسل عام 2018.

ومن ناحية أخرى ، فازت الممثلة الألمانية كريستيان بول بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم التلفزيوني " Under the Radar " متغلبة على عدد من الممثلات بينهم الممثلة البريطانية جودي دينتش. وقالت كريستيان 42/ عاما/ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " إنه أمر جنوني، إنه أكبر حدث بالنسبة لي".

وحاز فيلم " War of Lies للمخرج الألماني ماتياس بيتنر على جائزة أفضل فيلم وثائقي. ويركز الفيلم على الاستعداد لحرب العراق. وقال بيتنر لـ وكالة الانباء الألمانية " لم يرغب أي مهرجان سينمائي ألماني فى عرض الفيلم " ثم مضى إلى القول "وفي نهاية الأمر، حصل الفيلم على جائزة في أمريكا، التي يدور حولها الفيلم".

م.م/ س. ك ( د ب ا)

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