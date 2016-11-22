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الليلة.. ريهام عبدالحكيم في ضيافة عمرو أديب على «ON.E»

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الليلة.. ريهام عبدالحكيم في ضيافة عمرو أديب على «ON.E» الليلة.. ريهام عبدالحكيم في ضيافة عمرو أديب على «ON.E»

المطربة ريهام عبد الحكيم – أرشيفية

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “كل يوم”، المذاع على شاشة ON.Eفي تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، والمذاع في ذات التوقيت على إذاعة نغم FM، المطربة ريهام عبدالحكيم.

بدأت ريهام عبد الحكيم، مشوارها الفني مبكرًا، حيث جسدت شخصية “أم كلثوم” في صغرها في مسلسل أم كلثوم عام 1999م، وشاركت بمسرحية “رابعة زهرة العاشقين”.

تمتلك عبد الحكيم، في رصيدها الغنائي ألبومين، وعدة أغانٍ منها تترات مسلسلات تليفزيونية، وأغانٍ دعائية لبعض الأفلام، مثل فيلم “عسل أسود”، ومسلسل الأسطورة.

وحصلت المطربة ريهام عبد الحكيم، على جائزة الميكروفون الذهبي من اتحاد الإذاعات العربية مرتين متتاليتين .

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