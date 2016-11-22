ضبط موظف بتهمة استغلال وظيفته في تحقيق كسب غير مشروع

ضبطت القيادة العامة لشرطة أبوظبي موظفاً من أحد الجنسيات العربية ويعمل في أحد الدوائر بإمارة أبوظبي بتهمة استغلال وظيفته العامة في تحقيق كسب غير مشروع وذلك من خلال تسهيل تسجيل شركات لدى سجل الموردين بالدائرة ويتقاضى مقابل ذلك مبالغ مالية، سعياً وراء الكسب المادي غير المشروع والذي يضر بمبدأ تكافؤ الفرص وجودة الخدمات.

ووصلت معلومة لإدارة مكافحة الفساد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي من خلال أحد أفراد المجتمع من منطلق حرصه على مكافحة هذه الأساليب غير القانونية والتي لا تليق بأخلاق وعادات مجتمع الإمارات والتي يسعى الجميع للحفاظ عليها.

وتفصيلاً حول الواقعة، أوضح المقدم مطر معضد المهيري مدير إدارة مكافحة الفساد أنه تم تشكيل فريق للتحقيق والتأكد من المعلومات الواردة، وتبين أن المتهم يعمل في أحد الدوائر بإمارة أبوظبي ويستغل منصبه في تسجيل الشركات بسجل الموردين بالدائرة التي يعمل بها وذلك مقابل مبالغ مادية يحصل عليها من الشركات غير المؤهلين للتسجيل بسبب افتقادهم للشروط والجودة المطلوبة وعدم التزامهم بالنزاهة والأمانة باتباع الإجراءات المطلوبة مما يضر بالمصلحة العامة ومبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار المقدم المهيري إلى أنه تمت متابعة المتهم والتعرف على كيفية قيامه بتسجيل الشركات، حيث تم ضبطه لدى قيامه بتسجيل شركة غير مطابقة للمتطلبات وأثناء استلامه مبلغ الرشوة لتنفيذ مهمة تسجيل الشركة، وعند التحقيق معه سجل اعترافه بالعمليات التي قام بتنفيذها في أوقات سابقة وقيمة المبالغ المالية التي تحصل عليها، وبعد تدوين أقواله تم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.