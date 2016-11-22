بالصور.. حملة للرقابة الإدارية بالغردقة على محطات تعبئة أسطوانات الغاز

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت هيئة الرقابة الإدارية بالغردقة حملة تفتيش على محطات تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمدينة الغردقة بالتنسبق مع الرقابة التموينية.

واستهدفت الحملة التى قادها خالد نبيل وكيل الرقابة الإدارية بالغردقة مراقبة كفاءة العمل بخطوط تعبئة الأسطوانات والوقوف على دقة الأوزان المقررة ومدى تناسب كميات الأسطوانات التى يتم تعبئتها مع متوسط الاستهلاك، ومراجعة أسلوب التوزيع والبيع للجمهور ومراجعة إجراءات السلامة، وكذلك مستوى الأمان لمكافحة الحريق، وتم إجراء مناورات داخل تلك المحطات للتأكد من مدى الاستعداد لمواجهة أى حالات طارئة أو حريق مفاجئ.



>