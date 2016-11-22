طهران (أ ف ب)

صرح رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الثلاثاء أن إيران أرسلت إلى سلطنة عمان "11 طنا من المياه الثقيلة" ستباع إلى بلد ثالث، مبرهنة بذلك على رغبتها فى احترام الاتفاق النووى الذى وقع فى يوليو 2015 عبر التخلى عن فائضها من المياه الثقيلة.

وقال على أكبر صالحى فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء تلفزيون "ايريب" أن بلدا لم يسمه "عبر عن اهتمامه بشراء المياه الثقيلة" التى ارسل "11 طنا منها إلى عمان ".

وكان المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة النووية بهروز كمالوندى صرح للتلفزيون الرسمى أن الاتفاق النووى يقضى "بان نطرح فى السوق العالمية فائضنا من المياه الثقيلة البالغ 130 طنا، وحتى الساعة تمكنا من بيع 70 طنا منها".

وأضاف أن "المفاوضات جارية مع دول مهتمة خصوصا أوروبية " لبيع ما يجب بيعه.

وجاء تصريح المسئول الايرانى ردا على مخاوف عبر عنها الخميس الامين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو بشأن فائض مخزون المياه الثقيلة الايرانى.

وقال امانو لدى افتتاح اجتماع حكام الوكالة فى فيينا "من المهم تجنب أوضاع مماثلة فى المستقبل للحفاظ على الثقة الدولية فى تطبيق الاتفاق".

وفى تقريرها المرحلى الأخير الذى كشفت عنه الأسبوع الماضى، أكدت الوكالة أن طهران تحترم التزاماتها المنصوص عليها فى الاتفاق الموقع فى يوليو 2015 مع الدول الست الكبرى.

لكن الوكالة كشفت عن تجاوز بحوالى 100 كيلو عن السقف المحدد للجمهورية الإسلامية بـ130 طنا فى مخزون المياه الثقيلة. وقد تعهدت طهران بنقل خمسة أطنان منه إلى الخارج.

وتستخدم المياه الثقيلة فى بعض فروع المفاعلات النووية كمادة مهدئة لابطاء النيترونات الناجمة عن انشطار نووى.

وينص الاتفاق الذى أبرم مع الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا، على رفع تدريجى للعقوبات المفروضة على إيران فى مقابل الاشراف الدقيق على برنامجها النووى.