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براءة رئيس مجمع استهلاكى من تهمة حيازة سلعة تموينية والامتناع عن بيعها

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براءة رئيس مجمع استهلاكى من تهمة حيازة سلعة تموينية والامتناع عن بيعها براءة رئيس مجمع استهلاكى من تهمة حيازة سلعة تموينية والامتناع عن بيعها

>كتب سليم على

برأت محكمة جنح الدقى، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وأمانة سر علاء الدين إبراهيم ومحمد حلمى، حضوريا، صاحب مجمع استهلاكى من حكم حبسه 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وكفالة مماثلة، لاتهامه بحيازة سلعة تموينية والامتناع عن بيعها.

 

كان المتهم تقدم بمعارضة على الحكم الصادر بحبسه غيابيا 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وكفالة مماثلة، فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم مجدى محمد إسماعيل عثمان، رئيس مجمع استهلاكى بمنطقة جامعة القاهرة، بعدما امتنع عن بيع سلعة السكر لأحد مفتشى جهل المتهم هويته الحقيقية، وبتفتيش المجمع الاستهلاكى عثر بداخله على 51 كيلو سكر، فتم ضبط المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة رقم 15282 لسنة 2016 جنح الدقى.


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مصر 365

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