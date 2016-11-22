حاملو الماجستير يجددون تظاهرهم أمام الوزراء للمطالبة بالتعيين

كتب ــ أحمد عيسى

تظاهر منذ قليل، العشرات من حاملى الماجستير والدكتوراه دفعة 2015 أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء بشارع قصر العينى، للمطالبة بالتعيين فى الوظائف الإدارية للدولة، أسوة بالدفعات السابقة من 2002 حتى 2014.