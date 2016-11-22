حاملو الماجستير يجددون تظاهرهم أمام الوزراء للمطالبة بالتعيين

>كتب ــ أحمد عيسى
تظاهر منذ قليل، العشرات من حاملى الماجستير والدكتوراه دفعة 2015 أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء بشارع قصر العينى، للمطالبة بالتعيين فى الوظائف الإدارية للدولة، أسوة بالدفعات السابقة من 2002 حتى 2014.
وردد المحتجون هتافات "التعيينات كوسة..المسابقات كوسة..الاختبارات كوسة..عيش حرية تعيين الدفعة دية..مش باقى رد حد مستنيين الرد..أنا ورا حقى لحد ما أجيبه".
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "عارف حقى ومش راح اسيبه أنا ورا حقى لحد ما أجيبه..نعم لتعيين الجزء غير المعين من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015 ".
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