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تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام إلى 29 نوفمبر

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تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام إلى 29 نوفمبر تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام إلى 29 نوفمبر

النائب العام الراحل هشام بركات

مراسل «ONA»:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، نظر محاكمة 67 متهمًا، من بينهم 52 محبوسًا، فى اتهامهم باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات إلى جلسة 29 نوفمبر، لسماع شهود الاثبات.

كما أمرت المحكمة، بتغريم 4 شهود ألف جنيه لكل منهم، وضبط وإحضار شاهد، وسرعة ضبط المتهمين الهاربين.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة الجديدةعن طريق تفجيرعبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

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أونا

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