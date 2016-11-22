مصر تهدي كينيا عيادة طبية متنقلة

شارك السفير حازم فهمي، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة، لوزارة الخارجية، بمراسم الاحتفال، والذي أقيم بالعاصمة الكينية نيروبي، لتسليم عيادة طبية متنقلة مجهزة بالكامل، دعمًا من الحكومة المصرية لحملة حرم الرئيس الكيني مارجريت كينياتا، للحد من وفيات الأمهات والأطفال ونشر الخدمات الطبية بالمناطق النائية، تحت عنوان “Beyond Zero Campaign”.

وأفردت الصحف الكينية والحسابات الخاصة بمكتب حرم الرئيس الكينى، على مواقع التواصل الاجتماعي تغطية لفعاليات الاحتفال، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء.

واستقبلت حرم الرئيس الكيني أمين عام الوكالة المصرية، للشراكة من أجل التنمية بالقصر الرئاسي على هامش الاحتفال بحضور محمود طلعت سفير جمهورية مصر العربية بنيروبي، والسكرتير الثاني دينا صبر، حيث نقل خلال اللقاء الدعوة الموجهة إلى حرم الرئيس الكيني من مستشفى سرطان الأطفال 57357، لزيارة مقر المستشفى بالقاهرة، وعقد مشاورات حول كيفية تعزيز التعاون بين المستشفى والجهات الكينية المناظرة في مجال علاج سرطان الأطفال، كما دعت مستشفى 57357 حرم الرئيس الكيني لاصطحاب طفلين من المرضى بالسرطان للعلاج.

وأوضح فهمى، أن زيارة السيدة الأولى الكينية إلى مصر ستمثل فرصة مناسبة لزيارة عدد من مراكز التميز المصرية في المجالات الطبية الأخرى، مثل مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب، ومركز الدكتور محمد غنيم للكلى، فضلًا عن بحث إمكانية التعاون بين تلك المؤسسات ونظيرتها الكينية إتصالاً بجهود حرم الرئيس الكيني للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بكينيا.