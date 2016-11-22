وزراء العدل العرب يناقشون مكافحة الإرهاب في المنطقة

صرح المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام، أن موضوع مكافحة الإرهاب قد تصدر مشاريع القرارات التي تم طرحها اليوم علي مائدة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.

وضمت المشروعات، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل الثلاثاء، مشروع قرار بشأن شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب وتعميم هذا المشروع.

كذلك تناول الاجتماع في هذا الشان، تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي الخاص بمساعدة ضحايا الأعمال الارهابية، علي وزارت العدل و الداخلية والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في كافة الدول العربية، وتشكيل لجنة من كافة هذه الجهات لمراجعة مشروع القانون.