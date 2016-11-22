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لاعب معتزل تتمنى عودته.. القائمة تضم أبوتريكه وبركات وميدو والثعلب والصخرة

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لاعب معتزل تتمنى عودته.. القائمة تضم أبوتريكه وبركات وميدو والثعلب والصخرة لاعب معتزل تتمنى عودته.. القائمة تضم أبوتريكه وبركات وميدو والثعلب والصخرة

>كتبت ندى مجاهد

بالرغم من اعتزالهم للعب كرة القدم، إلا هناك نجوم لا يزالوا عالقين فى أذهان الجماهير المصرية، لما يتمتعون به من نجومية ورصيد من حصد البطولات مع فرقهم، حتى أن الجماهير تتمنى عودتهم للملاعب مرة أخرى للاستمتاع بمهارتهم وأدائهم الجمالى وجدوتهم داخل المستطيل الأخضر، حيث يرصد "اليوم السابع" أبرز 10 نجوم وهم:

1- محمد أبو تريكة

يعد محمد أبو تريكة من أبرز نجوم القلعة الحمراء السابقين، الذى كان يتميز بفنيات عالية وخلق طيب، حيث تظل سيرته الحميدة فى أذهان المصريين والوطن العربى وليس جماهير الرياضة فقط.

 

 

محمد ابو تريكة

محمد أبو تريكة

2-      حازم إمام

كما يعد حازم إمام من أمهر اللاعبين الذين لعبوا فى نادى الزمالك، حيث يتميز أيضا بحسن الخلق والسيرة لدى الجميع حتى الآن ولم يفقد نجوميته.

 

 

حازم إمام

3- عبد الحليم على

يتميز "العندليب" عبد الحليم على أفضل هداف فى تاريخ القلعة البيضاء، بمحبته لدى جميع الجماهير المصرية والزملكاوية بشكل خاص، لما يتميز به من التواضع والأخلاق.

 

عبد الحليم على

عبد الحليم على

4- وائل جمعة

كما أنه بالرغم من اعتزال وائل جمعة "الصخرة" مدافع الأهلي السابق، ولكنه لا يزال يتحاكى عنه الجماهير، نظرا لما كان يتمتع به من مهارات دفاعية فى صفوف الأهلي والمنتخب.

وائل جمعة

وائل جمعة

5- حسام حسن

يعد حسام حسن نجم "الأهلى والزمالك" السابق من أحد أساطير الكرة المصرية، حيث إنه كان لاعبا لم يتكرر كثيرا فى الملاعب المصرية فى الفنيات والالتزام داخل الساحرة المستديرة.

 

حسام حسن

حسام حسن

6- أحمد حسن

فيما يتميز أحمد حسن "الصقر" بحب خاص لدى الجماهير نظرا لما قدمه لمنتخب ، ولا أحد يستطيع إنجازاته لبلاده، وعندما مثل الكرة بصورة مشرفة فى رحلة احتراف جيدة.

 

احمد حسنن

 

7- عمرو زكى

كما أن عمرو زكى نجم الزمالك السابق يتميز بنجومية كبيرة لدى الجماهير، حيث إنه أحد أبرز المهاجمين الذين يتميزون بعنصر القوة فى صفوف القلعة البيضاء.

 

 

8- أحمد حسام " ميدو "

يتميز "العالمى" أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق بحب جميع محبى كرة القدم، لما يتمتع به من كاريزما وقوة شخصية، عندما كان لاعبا محترفا ومديرا فنيا حاليا.

 

 

 

9- محمد بركات

كما يتمتع "الزئبقى" محمد بركات بحب جميع الجماهير أيضا ولا يزال عالقا فى أذهانهم حتى الآن، حيث إن ملك الحركات يعد من اللاعبين ذوى الظل الخفيف الذين يدخلون قلب الجماهير العاشقة لكرة القدم.

 

 

 

 

10- محمد زيدان

يتفق أيضا الجماهير المصرية على حب النجم محمد زيدان نجم السابق والذى خاض رحلة احتراف كبيرة فى ألمانيا والدنمارك، حيث إنه بدأ يأخذ مكانته فى قلب الجماهير المصرية عندما تألق مع المنتخب فى بطولة الأمم الأفريقية غانا 2008.

 

 

محمد زيدان

محمد زيدان


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